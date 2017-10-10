МЧС РФ готово помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь США в тушении пожаров в штате Калифорния. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, министр направил телеграмму с предложением помощи администратору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу.

"Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку", - процитировали слова министра в пресс-службе МЧС. Пучков также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате лесных пожаров.

Как передавала ранее телекомпания CNN, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 10 человек. С воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тыс. домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тыс. человек. Зона распространения бедствия насчитывает до 15 очагов возгорания и охватывает площадь более 19 тыс. гектаров.

Губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.