NYT: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 15 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 15 человек. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The New York Times со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 10 погибших. По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Огнем уничтожены более 1,5 тыс. домов и построек, эвакуированы были около 20 тыс. человек. В настоящее время не потушены до 17 очагов пожаров.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.