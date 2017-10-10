Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестные похитили BMW X5 на западе Москвы, погрузив машину на "КамАЗ"

Происшествия
10 октября, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В городе объявлен план "Перехват" для поиска машины и злоумышленников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, похитивших автомобиль BMW X5 на "КамАЗе". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неустановленные лица погрузили на "КамАЗ" белый автомобиль BMW X5 и уехали в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе объявлен план "Перехват" для поиска машины и неизвестных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
2
ФБК написал опровержение на обвинения в коррупции в адрес Усманова
3
Фигуранта уголовного дела о миллионных хищениях в Арктике осудили на 2 года условно
4
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
5
El Pais: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости
6
МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму
7
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама