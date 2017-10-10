Неизвестные похитили BMW X5 на западе Москвы, погрузив машину на "КамАЗ"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, похитивших автомобиль BMW X5 на "КамАЗе". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неустановленные лица погрузили на "КамАЗ" белый автомобиль BMW X5 и уехали в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе объявлен план "Перехват" для поиска машины и неизвестных.