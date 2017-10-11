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Специалисты за сутки ликвидировали в Приморье девять лесных пожаров на площади в 200 га

Происшествия
11 октября, 5:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, октября. /ТАСС

Для усиления противопожарной группировки в регион прибыли 200 спасателей МЧС России

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ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Девять лесных пожаров на площади 200 га ликвидировано за сутки в Кавалеровском и Чугуевском районах Приморья на площади почти в 200 гектаров, сейчас в крае действует 56 лесных пожаров на площади около 2,5 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации края.

"За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади почти 200 гектаров, еще 29 очагов огня локализовано на площади около 1,6 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.

Для усиления противопожарной группировки в Приморье прибыли 200 спасателей МЧС России. Самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступных местах Кавалеровского района, сбросив только за вторник более 180 тонн воды.

Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе введён муниципальный режим ЧС.

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