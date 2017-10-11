Специалисты за сутки ликвидировали в Приморье девять лесных пожаров на площади в 200 га

В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в РФ группировки "Хизб ут-Тахрир"Происшествия 11 октября, 7:11
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в РоссииСпорт 11 октября, 7:07
Строители приступили к транспортировке автодорожной арки Крымского мостаВ стране 11 октября, 7:01
Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без МессиСпорт 11 октября, 6:24
Дебютная шайба Анисимова в сезоне помогла "Чикаго" победить "Монреаль" в матче НХЛСпорт 11 октября, 5:39
NYT: США обеспокоились софтом "Лаборатории Касперского" по наводке разведки ИзраиляМеждународная панорама 11 октября, 5:21
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018, панамцы впервые сыграют на турниреСпорт 11 октября, 5:00
Команды Уругвая и Колумбии отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не сыграют в РоссииСпорт 11 октября, 4:30
Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на чемпионат мира 2018 годаСпорт 11 октября, 4:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Девять лесных пожаров на площади 200 га ликвидировано за сутки в Кавалеровском и Чугуевском районах Приморья на площади почти в 200 гектаров, сейчас в крае действует 56 лесных пожаров на площади около 2,5 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации края.
"За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади почти 200 гектаров, еще 29 очагов огня локализовано на площади около 1,6 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
Для усиления противопожарной группировки в Приморье прибыли 200 спасателей МЧС России. Самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступных местах Кавалеровского района, сбросив только за вторник более 180 тонн воды.
Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе введён муниципальный режим ЧС.