В Москве задержан подозреваемый в поджоге человека

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге другого человека, совершенном на юге Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 8 октября.

"Около магазина по улице Мусы Джалиля, дом 8, один неизвестный облил другого мужчину жидкостью, поджег его, после чего скрылся. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в лесополосе обгоревший труп неизвестного мужчины. Во вторник на Задонском проезде по подозрению в убийстве был задержан мужчина, 1984 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.