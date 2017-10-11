В Москве задержан подозреваемый в поджоге человека

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге другого человека, совершенном на юге Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 8 октября.
"Около магазина по улице Мусы Джалиля, дом 8, один неизвестный облил другого мужчину жидкостью, поджег его, после чего скрылся. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в лесополосе обгоревший труп неизвестного мужчины. Во вторник на Задонском проезде по подозрению в убийстве был задержан мужчина, 1984 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.