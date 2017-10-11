Защита не будет обжаловать приговор соучастнику убийства Магомеда Нурбагандова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Защита Артура Бекболатова, который получил 24 года колонии за соучастие в убийстве дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, не будет обжаловать приговор. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Бекболатова Артур Абасов.

"Приговор обжаловать не будем", - сказал Абасов.

Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд 3 октября признал Бекболатова соучастником убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова и приговорил его к 24 годам лишения свободы.

По версии следствия, Бекболатов вступил в незаконное вооруженное формирование, а затем в преступную группировку под руководством Магомеда Халимбекова. Четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в 2 км от села Сергокала в Дагестане, захватили группу отдыхающих. Они застрелили Абдурашида Нурбагандова, который заступился за младшего брата Арсена, когда боевик пнул его ногой. Обнаружив у другого отдыхающего, Нурбагандова, удостоверение сотрудника МВД, застрелили и его, перед смертью Нурбагандов в ответ на приказ преступников записать обращение к полицейским с просьбой покинуть правоохранительные органы сказал, обращаясь к коллегам: "Работайте, братья!"

Президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Абдурашид Нурбагандов награжден орденом Мужества посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Двое боевиков, причастных к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября 2016 года в Избербаше. В августе Верховный суд Дагестана приговорил Джамалутдинова к 17 годам колонии строгого режима.