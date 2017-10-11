Защита не будет обжаловать приговор соучастнику убийства Магомеда Нурбагандова

Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в КрымуМеждународная панорама 11 октября, 16:33
В метро Москвы появились напоминающие о правилах вежливости плакатыМосква 11 октября, 16:24
Пчеловоды Алтайского края расширяют рынки сбыта своей продукции за рубежомНовости партнеров 11 октября, 16:07
Саакашвили выдвинул четыре требования к ПорошенкоМеждународная панорама 11 октября, 16:06
СМИ: Колумбиец Фалькао предлагал перуанцам сыграть вничью в матче отбора ЧМ-2018Спорт 11 октября, 15:59
Тарасова считает, что новая программа больше подходит фигуристке МедведевойСпорт 11 октября, 15:57
Губернатор Алтайского края потребовал не допустить потери урожая в регионеНовости партнеров 11 октября, 15:53
В павильонах ВДНХ обнаружили около 100 архивных кинопленок разных годовКультура 11 октября, 15:47
РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублейПресс-релизы 11 октября, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Защита Артура Бекболатова, который получил 24 года колонии за соучастие в убийстве дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, не будет обжаловать приговор. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Бекболатова Артур Абасов.
"Приговор обжаловать не будем", - сказал Абасов.
Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд 3 октября признал Бекболатова соучастником убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова и приговорил его к 24 годам лишения свободы.
По версии следствия, Бекболатов вступил в незаконное вооруженное формирование, а затем в преступную группировку под руководством Магомеда Халимбекова. Четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в 2 км от села Сергокала в Дагестане, захватили группу отдыхающих. Они застрелили Абдурашида Нурбагандова, который заступился за младшего брата Арсена, когда боевик пнул его ногой. Обнаружив у другого отдыхающего, Нурбагандова, удостоверение сотрудника МВД, застрелили и его, перед смертью Нурбагандов в ответ на приказ преступников записать обращение к полицейским с просьбой покинуть правоохранительные органы сказал, обращаясь к коллегам: "Работайте, братья!"
Президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Абдурашид Нурбагандов награжден орденом Мужества посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Двое боевиков, причастных к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября 2016 года в Избербаше. В августе Верховный суд Дагестана приговорил Джамалутдинова к 17 годам колонии строгого режима.