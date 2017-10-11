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Воспитательницы приюта в Ярославской области получили сроки за истязание воспитанниц

Происшествия
11 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В ноябре 2014 года на территории приюта обнаружили тело воспитанницы, причиной смерти которой стала закрытая черепно-мозговая травма

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ростовский районный суд Ярославля приговорил к реальным срокам заключения трех воспитательниц "Угоднического дома милосердия" в Ярославской области, где в 2014 году от побоев скончалась 13-летняя девочка, а еще пять воспитанниц получили травмы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда. Максимальный срок - 12 лет колонии - получила основательница приюта Рифа Гусманова, которая обвинялась в причинении смертельных травм воспитаннице.

"Настоятельница приюта "Угоднический дом милосердия" из села Мосейцево Ярославской области Рифа Гусманова признана виновной в смерти 13-летней воспитанницы и приговорена к 12 годам лишения свободы. Воспитательница Людмила Любимова приговорена к пяти годам колонии, еще одна воспитательница, Гузель Семенова, к шести годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Гусманова обвинялась по статье УК об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, а две воспитательницы - в истязаниях несовершеннолетних.

Тело 13-летней девочки было обнаружено в ноябре 2014 года в одном из частных домов, где располагался приют. Причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма, на теле погибшей было найдено несколько десятков ушибов. Как утверждали настоятельница и воспитатели приюта, девочка сама упала с печи в подвал дома. Следствие показало, что все травмы были получены в результате насилия - в приюте девочек избивали палками и ремнями. Различные травмы были обнаружены еще у пяти воспитанниц.

В суде добавили, что приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств из-за возраста подсудимых. Любимовой к моменту вынесения приговора исполнилось 70 лет, Семеновой - 57 лет, Гусмановой - 56 лет. Рассмотрение дела в суде началось в феврале 2016 года.

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