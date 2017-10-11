Женщина погибла, упав с галереи Собора Святого Павла в центре Лондона

ЛОНДОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Женщина погибла, упав в среду с внутренней галереи Собора Святого Павла в центре британской столицы.

Об этом корресподенту ТАСС сообщили в полиции лондонского Сити. Инцидент произошел утром, когда в англиканском соборе было много туристов.

"Женщина упала внутри здания и погибла", - сообщил представитель полиции. По данным агентства Press Association, женщина, имя которой не называется, упала с высоты около 30 метров с так называемой Галереи шепота - одной из главных достопримечательностей собора, известной отличной акустикой, и поэтому получившей такое название.

В полиции подчеркнули, что "не рассматривают смерть как вызывающую подозрения", отметив, что "ведется расследование с целью установить причины случившегося".

Сразу после инцидента собор закрыли для посетителей, а представители храма выразили соболезнование в связи с произошедшим.

Собор откроется в четверг для утренней молитвы.