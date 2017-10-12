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Полицейские в Москве при задержании ранили подозреваемого в автоугоне

Происшествия
12 октября, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По факту произошедшего проводится проверка, мужчина отправлен в медицинское учреждение для оказания помощи

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие при задержании подозреваемого в угоне автомобиля на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 22:30 в среду на улице Авиаторов подозреваемый в автоугоне не подчинился законным требованиям сотрудников полиции при задержании, в связи с чем полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов отправили раненого мужчину в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту происшествия проводится проверка, добавили в пресс-службе.

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