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Четверо вооруженных грабителей напали на фургон с сотней компьютеров на севере Москвы

Происшествия
12 октября, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Спустя десять минут полиция обнаружила фургон с техникой и автомобиль злоумышленников брошенными на проезжей части

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Четверо неизвестных отобрали у водителя фургон с сотней компьютеров, спровоцировав ДТП на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ.

"В среду в полицию поступило сообщение о разбое во 2-м Новоподмосковном переулке, д. 8. Установлено, что четверо неизвестных на автомобиле "Dodge Chrysler" спровоцировали ДТП с фургоном "BAW Fenix", под угрозой пистолета заставили водителя и экспедитора покинуть фургон", - сказали в пресс-службе.

После этого нападавшие скрылись на фургоне и своем автомобиле. "В фургоне находились 100 компьютеров-моноблоков", - добавили в главке.

Спустя десять минут на улице Зои и Александра Космодемьянских оба автомобиля были обнаружены брошенными на проезжей части. "Имущество не похищено", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ.

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