Mercedes за 11,5 млн рублей угнан из автосалона в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл автомобиль за 11,5 млн рублей из автосалона на юге Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером в минувший вторник начальник службы безопасности автосалона на Варшавском шоссе, д. 127 сообщил в полицию, что неизвестный украл автомобиль Merceses-Benz AMG G63", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в момент выезда из салона на автомобиле отсутствовали номерные знаки.

"Материальный ущерб составил около 11 млн 500 тыс. рублей. Проводится проверка", - сказал представитель столичной полиции.