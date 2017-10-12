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В Приморье прибудет еще один отряд десантников-парашютистов для тушения пожаров

Происшествия
12 октября, 9:54 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 12, октября. /ТАСС

В минувшие сутки в ДФО было 63 ранее возникших возгорания

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ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Отряд парашютистов-десантников для борьбы с лесными пожарами прибудет в четверг в Приморский край, об этом сообщил департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"Первая группа парашютистов-десантников - 23 человека - уже работает на тушении лесных пожаров, еще 25 специалистов прибудут в Приморье сегодня", - уточнили в дальневосточном Рослесхозе количественный состав группировки лесных пожарных Дальневосточной базы авиаохраны лесов (Хабаровск).

По данным департамента, в минувшие сутки в ДФО было 63 ранее возникших возгорания: 59 в Приморском крае, четыре - в Еврейской автономной области, два новых лесных пожара возникли в Хабаровском крае. Один пожар действует на землях особо охраняемых природных территорий (национальный парк "Зов тигра").

Площадь пожаров на Дальнем Востоке за прошедшие сутки увеличилась на 308 га, в большей степени за счет очагов, действующих в Приморском крае, где огонь за сутки прошел 256 га. На тушении возгораний работали 467 человек, в их распоряжении было109 единиц наземной техники.

Силами лесопожарных формирований ликвидировано 18 пожаров: 14 - в Приморском крае, 4 - в Еврейской автономной области. Продолжаются работы по тушению 47 возгораний, действующих на площади 2489 га, 33 из которых локализованы на площади более 2150 га. Наибольшее количество лесных пожаров - 45 - действуют в Приморском крае на площади 2464 га.

С начала пожароопасного периода 2017 года на территории ДФО зарегистрировано 2017 лесных пожаров на площади более 2,1 млн га. Основная часть приходится на Якутию - более 1,6 млн га.

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