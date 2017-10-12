El Mundo: в Испании разбился истребитель, возвращавшийся с военного парада

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МАДРИД, 12 октября. /ТАСС/. Истребитель, возвращавшийся с военного парада по случаю Государственного праздника Испании, разбился. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo.
По ее информации, инцидент произошел у базы в Альбасете.