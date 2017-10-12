В Мордовии экс-председатель УИК получила условный срок за фальсификацию итогов выборов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель избирательного участка №574 города Саранска (Удмуртия), где в день выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года были отменены результаты голосования, получила год и шесть месяцев лишения свободы условно за попытку фальсификации выборов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьского районного суда Саранска, где в четверг был оглашен приговор.

"Подсудимая полностью признала свою вину и просила рассмотреть дело в особом порядке. Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 142 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов") и приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, и два года женщина не имеет права заниматься проведением выборов", - сообщили пресс-службе. Приговор в законную силу пока не вступил.

Согласно материалам дела, председатель участковой избирательной комиссии получила 6 сентября 2016 года 9 тыс. 318 бюллетеней и два списка избирателей, необходимых для организации голосования. "После этого подсудимая, используя свое положение как председателя комиссии, решила совершить фальсификацию избирательных документов в интересах кандидатов от "Единой России", баллотировавшихся в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Государственного собрания Республики Мордовия и Совета депутатов Саранска. При этом самих кандидатов о своих намерениях она в известность не поставила", - процитировали в пресс-службе суда обвинительное заключение.

Женщина внесла в избирательные бюллетени отметки в пользу кандидатов от "Единой России", затем указала в списках избирателей вымышленные паспортные данные избирателей и расписалась за них. В день выборов, 18 сентября 2016 года, сфальсифицированные бюллетени и списки избирателей были обнаружены и изъяты полицейскими, а результаты голосования на участке №574 признаны недействительными.

Это не первое подобное нарушение избирательного законодательства в Мордовии: 10 сентября 2017 года на выборах главы Мордовии были признаны недействительными результаты голосования на избирательных участках №527 и №552 в Саранске в связи с попытками вброса бюллетеней и выдачей бюллетеней неустановленного образца. Участковые комиссии, допустившие нарушения, были распущены по решению избиркома республики.