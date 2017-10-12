Советник гендиректора "Главного радиочастотного центра" обжаловал домашний арест

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Советник генерального директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александр Весельчаков обжаловал домашний арест. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.

"Решение об избрании меры пресечения мы обжаловали", - сказала она.

При этом Вяткина также, как и другие защитники фигурантов этого дела, отказалась комментировать фабулу в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.

Как стало известно в четверг, Чертановский районный суд Москвы 5 октября заключил под домашний арест до 7 ноября пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова по уголовному делу о мошенничестве. Ампелонский также обжаловал это решение суда.

Уголовное дело находится в производстве следственного управления по Южному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере пока предъявлено только Едидину.