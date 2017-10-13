За время лососевой путины на Камчатке у браконьеров изъято более 115 тонн рыбы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правоохранительные органы на Камчатке за время профилактической операции "Путина - 2017", которая длилась с конца мая по начало октября, изъяли у браконьеров 160 тонн лососей и более 11 тонн деликатесной красной икры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
"Подведены итоги оперативно-профилактической операции "Путина - 2017". Возбуждено 204 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). У подозреваемых изъято 115 тонн свежей рыбы ценных лососевых пород и 47 тонн замороженной, также более 11 тонн красной икры", - говорится в сообщении.
Кроме того, изъято 6,5 тонн белорыбицы, а также 113 плавсредств и 225 сетей общей длинной почти 7 км. В 2016 году полицейскими было возбуждено 178 уголовных дел, изъято более 35 тонн рыбы и рыбопродукции, а также орудия незаконного лова.
Ранее ТАСС сообщал, что лососевая рыбалка на Камчатке окончательно закроется для всех видов деятельности - промышленного и любительского рыболовства, 16 октября.
На данный момент рыбаки на Камчатке добыли 241,3 тыс. тонн рыбы - это третий результат за историю наблюдений промысла на Камчатке с 1906 года.