В ДТП на Камчатке погибли два человека

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Жертвами ДТП на Камчатке, произошедшего утром в пятницу, стали два человека, трое доставлены в реанимацию, а еще один получил перелом костей носа. Об этом ТАСС рассказал руководитель группы пропаганды ГИБДД МВД России по Камчатскому краю Андрей Волков.

"ДТП произошло в 1:45 местного времени (16:45 мск) на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском. Водитель автомашины Toyota Chaser выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с автомашиной Toyota Cresta. От столкновения 19-летние водитель и пассажир последней погибли на месте", - рассказал Андрей Волков.

Предполагаемый виновник аварии, 28-летний житель Петропавловска-Камчатского, а также две его пассажирки, личности которых устанавливаются, доставлены в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы им. Лукашевского - девушки находятся в состоянии комы. Еще один пассажир, находившийся в машине виновника аварии, получил перелом костей носа. Волков уточнил, что у водителя Toyota Chaser уже взят анализ крови, который должен показать, был ли он трезв или пьян.

Всего с начала 2017 года на дорогах Камчатки погибли 53 человека, что соответствует данным за аналогичный период 2016 года.