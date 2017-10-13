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Тропический шторм "Ханун" угрожает Филиппинам, Китаю и Вьетнаму

Происшествия
13 октября, 4:31 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 13, октября. /ТАСС

В настоящее время эпицентр циклона находится рядом с северной частью филиппинского острова Лусон

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 октября. /ТАСС/. Новый тропический шторм, получивший имя "Ханун", сформировался в западной части Тихого океана. Как сообщила в пятницу метеослужба Гонконга, он представляет опасность для Филиппин, юга Китая и северной части Вьетнама.

В настоящее время эпицентр циклона находится у северной части крупнейшего филиппинского острова Лусон. Набирая силу, атмосферная вихревая воронка смещается в западном направлении. Прогнозируется, что к понедельнику стихия может достичь китайского курортного острова Хайнань, а на следующий день - вьетнамского побережья.

"Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне. По оценкам гонконгских синоптиков, максимальная скорость ветра в его эпицентре составит около 28 м/с.

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