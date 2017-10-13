Тропический шторм "Ханун" угрожает Филиппинам, Китаю и Вьетнаму

CNN: более 6,2 тыс. жителей северной Калифорнии остались без электричества из-за пожаровПроисшествия 13 октября, 4:15
AP: недокуренная сигара Черчилля продана за $12 тыс. на аукционе в СШАОбщество 13 октября, 4:12
Постпред при ООН: Россия за 10 лет отправила 650 т гуманитарной помощи в 110 странОбщество 13 октября, 4:05
CNN: секретная служба платила из госсредств за размещение агентов в клубе ТрампаМеждународная панорама 13 октября, 4:03
ООН: в мире голодают 815 млн человекОбщество 13 октября, 3:50
"Известия": россияне в 2019 году смогут начать экономить на электричестве до 40%Экономика и бизнес 13 октября, 3:47
CNN: связанные с РФ структуры пытались использовать Pokemon Go для разжигания вражды в СШАМеждународная панорама 13 октября, 3:14
Чижов считает, что пока рано говорить о продлении секторальных санкций ЕвросоюзомПолитика 13 октября, 2:43
Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперовАрмия и ОПК 13 октября, 2:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 октября. /ТАСС/. Новый тропический шторм, получивший имя "Ханун", сформировался в западной части Тихого океана. Как сообщила в пятницу метеослужба Гонконга, он представляет опасность для Филиппин, юга Китая и северной части Вьетнама.
В настоящее время эпицентр циклона находится у северной части крупнейшего филиппинского острова Лусон. Набирая силу, атмосферная вихревая воронка смещается в западном направлении. Прогнозируется, что к понедельнику стихия может достичь китайского курортного острова Хайнань, а на следующий день - вьетнамского побережья.
"Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне. По оценкам гонконгских синоптиков, максимальная скорость ветра в его эпицентре составит около 28 м/с.