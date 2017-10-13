Рослесхоз: на Дальнем Востоке за сутки ликвидировали 21 лесной пожар, в Приморье - 17

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ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования на Дальнем Востоке за минувшие сутки ликвидировали 21 лесной пожар, 17 - в Приморском крае. Об этом в пятницу сообщил департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.
"Силами лесопожарных формирований ликвидирован 21 пожар: 17 в Приморском крае, 4 в Хабаровском крае. Продолжаются работы по тушению 29 возгораний, действующих на площади 1751 га, все из которых локализованы", - отмечается в сообщении.
По данным Рослесхоза по ДФО, наибольшее количество лесных пожаров - 28, действуют в Приморском крае на площади 1749 га. За минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло по одному новому лесному пожару в Камчатском и Хабаровском краях.
Всего в округе в минувшие сутки действовало 49 ранее возникших возгораний: 45 - в Приморском крае, в том числе 1 в национальном парке "Зов тигра", и 4 - в Хабаровском крае. Площадь пожаров на Дальнем Востоке за прошедшие сутки увеличилась на 272 га, в большей степени за счет очагов, действующих в Приморском крае, где огонь прошел 265 га.
На тушении возгораний работали 393 человека, 82 единицы наземной техники. Среди них - парашютисты-десантники в количестве 48 человека из Хабаровского края. В Приморской крае введен особый противопожарный режим на всей территории региона, в трех районах действует режим ЧС в лесах.