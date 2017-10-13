Следствие предъявило окончательное обвинение экс-мэру Переславля-Залесского

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили в окончательной редакции обвинение в превышении должностных полномочий бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову по делу о хищении средств компании "Роснано". Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Александр Захарьин.

"Вчера после продления стражи в Басманном суде моему подзащитному следователи предъявили окончательное обвинение по п."в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказал защитник.

"Вину мой доверитель признал", - добавил он.

Наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает, что предварительное следствие по делу Кошурникова завершено, а сам обвиняемый в ближайшее время приступит к ознакомлению с материалами дела.

В четверг Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста экс-мэру до 16 ноября. Кроме того, районный суд продлил меру пресечения на тот же срок двум другим фигурантам выделенного в отдельное производство уголовного дела - учредителю ООО "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и гендиректору этого предприятия Евгению Султанову.