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Следствие предъявило окончательное обвинение экс-мэру Переславля-Залесского

Происшествия
13 октября, 9:46 дата обновления: 13 октября, 9:55 UTC+3

Адвокат Дениса Кошурникова отметил, что его клиент свою вину признал

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили в окончательной редакции обвинение в превышении должностных полномочий бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову по делу о хищении средств компании "Роснано". Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Александр Захарьин.

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Дело экс-мэра Переславля-Залесского выделено в отдельное производство

"Вчера после продления стражи в Басманном суде моему подзащитному следователи предъявили окончательное обвинение по п."в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказал защитник.

"Вину мой доверитель признал", - добавил он.

Наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает, что предварительное следствие по делу Кошурникова завершено, а сам обвиняемый в ближайшее время приступит к ознакомлению с материалами дела.

В четверг Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста экс-мэру до 16 ноября. Кроме того, районный суд продлил меру пресечения на тот же срок двум другим фигурантам выделенного в отдельное производство уголовного дела - учредителю ООО "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и гендиректору этого предприятия Евгению Султанову.

 

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