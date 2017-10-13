Из здания МГТС в центре Москвы эвакуированы около 200 человек из-за короткого замыкания

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 200 человек эвакуированы из здания МГТС в центре Москвы из-за короткого замыкания с последующим задымлением. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В административном здании по адресу: Милютинский переулок, дом 5, строение 2 произошло короткое замыкание в одном из кабинетов с последующим задымлением на 4 этаже. Из здания эвакуированы около 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Сейчас замыкание ликвидировано.