Из здания МГТС в центре Москвы эвакуированы около 200 человек из-за короткого замыкания

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 200 человек эвакуированы из здания МГТС в центре Москвы из-за короткого замыкания с последующим задымлением. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В административном здании по адресу: Милютинский переулок, дом 5, строение 2 произошло короткое замыкание в одном из кабинетов с последующим задымлением на 4 этаже. Из здания эвакуированы около 200 человек", - сказал собеседник агентства.
Сейчас замыкание ликвидировано.