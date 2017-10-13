Власти Кировской области окажут помощь пострадавшим при ЧП на объекте "Транснефти"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники диспетчерской станции компании "Транснефть" в Кировской области, пострадавшие в пятницу от обрушения строительных лесов, получат необходимую помощь, заявил ТАСС губернатор региона Игорь Васильев.
"Все будет, сегодня только произошло, сейчас разбираются - кто, что. Своим чередом разберемся, есть люди ответственные. Самое главное, что никто не погиб", - сказал Васильев, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли оказана помощь пострадавшим во время обрушения.
В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что госпитализированы четверо из 20 пострадавших.
"Всего сейчас, по последним данным, 20 человек за медицинской помощью обратились. Четверо были отпущены сразу, потому что у них незначительные повреждения, то есть помощь оказана амбулаторно, и они отпущены. Четверо из всех пострадавших госпитализированы - у них более тяжелые травмы, состояние уточняется <...> Пока в Киров (в Кировскую центральную районную больницу - прим. ТАСС) никто не переведен, кировские специалисты работают там, на месте, в Уржумской ЦРБ, если будет необходимо, то их доставят санавиацией в Киров", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что при обрушении строительных лесов на линейной производственно-диспетчерской станции "Транснефти" в Кировской области пострадали 20 человек, они были доставлены в больницу Уржумского района. При этом по информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ в результате ЧП пострадали четверо рабочих.
Также ранее сообщалось, что причиной обрушения стало нарушение техники безопасности.