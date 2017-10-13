В больнице после ЧП на станции "Транснефти" под Кировом находятся 20 человек

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших при обрушении строительных лесов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Транснефти" в Кировской области выросло до 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в приемном отделении районной больницы Уржумского района.
"К нам доставили пострадавших, 20 человек. О состоянии пострадавших говорить пока рано, эта информация уточняется", - сказали ТАСС в приемном отделении районной больницы Уржумского района.
Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы Минздрава региона, пятнадцать человек получили различные травмы при обрушении строительных лесов на диспетчерской станции "Транснефти" в Кировской области. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, в результате ЧП пострадали четверо рабочих.
ЧП произошло на линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в одноименном населенном пункте.