В больнице после ЧП на станции "Транснефти" под Кировом находятся 20 человек

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших при обрушении строительных лесов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Транснефти" в Кировской области выросло до 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в приемном отделении районной больницы Уржумского района.

"К нам доставили пострадавших, 20 человек. О состоянии пострадавших говорить пока рано, эта информация уточняется", - сказали ТАСС в приемном отделении районной больницы Уржумского района.

Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы Минздрава региона, пятнадцать человек получили различные травмы при обрушении строительных лесов на диспетчерской станции "Транснефти" в Кировской области. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, в результате ЧП пострадали четверо рабочих.

ЧП произошло на линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в одноименном населенном пункте.