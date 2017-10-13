В "Транснефти" заявили, что причиной ЧП на станции стало несоблюдение техники безопасности

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Нарушение техники безопасности стало причиной обрушения строительных лесов на диспетчерской станции "Транснефти" в Кировской области, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщила ТАСС начальник службы общественных коммуникаций АО "Транснефть-Прикамье" Наиля Баянова.

"Подрядная организация (которая выполняла работы по строительству резервуара на объекте) - ООО "Спецстрой-Сервис". Точное количество пострадавших уточняется, но смертельных случаев нет. Конечно же, это нарушение правил техники безопасности, все это будет расследоваться", - сказала собеседница агентства.