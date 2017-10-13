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Полиция разыскивает закидавших дымовыми шашками информационное бюро НАТО в Москве

Происшествия
13 октября, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Как сообщили в МВД, в результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, бросивших дымовые шашки на парковку здания информационного бюро НАТО на Мытной улице в Москве.

"Сегодня около 16:40 мск в полицию поступило сообщение о том, что на территорию парковки одного из зданий на Мытной улице неизвестные бросили несколько дымовых шашек и скрылись. В результате инцидента пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В главке подчеркнули, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры по розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что активисты "Другой России" якобы забросали дымовыми шашками здание информационного бюро НАТО на Мытной улице, дом 3.

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