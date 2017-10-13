В селе Сосновка Калининградской области подтоплены девять придомовых участков

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Девять придомовых участков подтоплены в селе Сосновка Зеленоградского городского округа Калининградской области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ.

"В ночь на 13 октября на территории Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение об усилении ветра. В результате осадков в поселке Сосновка подтоплено девять придомовых участков", - сказали в ведомстве.

В связи с этим на место выехал начальник регионального главка Алексей Бирюков. Он распорядился увеличить группировку сил и средств, работающих на ликвидации последствий непогоды. "В поселок направлены пожарно-насосная станция, автомобиль рукавного хода, автоцистерна для откачки воды и автомобиль связи и освещения для организации работ в темное время суток", - уточнили в МЧС.

Всего к ликвидации последствий подтопления в Зеленоградском городском округе привлечены 107 человек и 42 единицы техники.

Из-за затяжных дождей в 13 городских округах и районах области с 9 по 25 октября введен режим ЧС регионального характера. Непогода обусловлена влиянием циклонов, которые один за другим подходят к области из Атлантики.