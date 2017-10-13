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Кипр выдал России обвиняемого в хищении 300 млн рублей у дольщиков

Происшествия
13 октября, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По данным Генпрокуратуры, Валерий Денисов совершал мошеннические махинации с октября 2009 года по февраль 2015-го

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве с долевым строительством более чем на 300 млн рублей, экстрадирован с Кипра. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"13 октября по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Валерия Денисова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, с 30 октября 2009 года по 21 февраля 2015 года Денисов на должности председателя жилищно-строительного кооператива "Дуслык-Строй" в сговоре с бывшим председателем правления кооператива и директором ООО "ЭнергоТехСервис", присвоил более 307 млн рублей, вложенных гражданами в строительство многоквартирного жилого дома на улице Пархоменко в Уфе. "Впоследствии Денисов легализовал более шести млн рублей, совершив финансовые операции и перечислив их на открытые им расчетные счета ООО "ПромТрансБанк", - добавили в пресс-службе.

Денисов скрылся и был объявлен сначала в федеральный розыск, а затем в международный. Денисов был задержан на территории Кипра.

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