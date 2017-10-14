Под Калининградом по-прежнему ликвидируют последствия подтопления местных поселков

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КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Спасатели и коммунальные службы Калининградской области в субботу снова приступили к ликвидации подтопления в населенных пунктах на территории Зеленоградского городского округа, где из-за затяжных дождей и разлива воды на низменных участках земель введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Единой диспетчерской службе округа.
"Работы по ликвидации подтопления продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила ранее пресс-служба правительства области, в зону подтопления в Зеленоградском городском округе попали около 20 поселков. Причиной, по данным муниципалитета, стали неисправность дамбы и перелив воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособность насосных станций откачать воду с низменных участков, несвоевременная очистка русел малых рек.
По данным МЧС, сильнее всего пострадали поселки Грачевка, Малиновка, Заостровье, где были подтоплены 14 участков в садовых некоммерческих товариществах. Ситуация постепенно стабилизируется - в Заостровье и Грачевке работы по ликвидации подтопления придомовых участков завершены, отмечена стабилизация ситуации в Малиновке. Завершены работы по укреплению более 60 метров берега реки Медвежья, там уложено более 120 тонн песка в мешках, ведется откачка воды с подтопленных участков. Как сообщалось ранее, эвакуация людей не требуется.
Дожди на территории области идут с незначительными перерывами с 3 октября, сообщает калининградский Гидрометцентр. В отдельных районах на побережье Балтийского моря с начала месяца количество осадков уже вдвое превысило месячную норму. Непогода вызвана действием циклонов, которые одни за другим подходят к области из Атлантики.
Согласно данным Гидрометцентра России, дожди в области будут продолжаться 14 и 15 октября, с понедельника по среду предстоящей недели ожидается погода без осадков, но уже с четверга вновь прогнозируются дожди.
Из-за затяжных дождей в 13 городских округах и районах Калининградской области с 9 по 25 октября введен режим ЧС регионального характера.
На низменных участках сельхозугодий наблюдаются застои воды, что затрудняет проведение сельхозработ, фермеры жалуются на гибель урожая. В связи со сложившейся ситуацией Министерству сельского хозяйства области поручено подготовить обращение в правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.