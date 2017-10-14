Защита обвиняемого в мошенничестве совладельца "Юлмарта" обжаловала его домашний арест

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Защита совладельца компании "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве с кредитами в особо крупном размере, обжаловала постановление суда о помещении его под домашний арест на два месяца и просит суд заменить ему меру пресечения на залог в 50 млн рублей. Об этом в субботу ТАСС сообщил адвокат топ-менеджера Константин Добрынин.
"Защита совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина обжаловала решение о домашнем аресте бизнесмена и просит суд заменить меру пресечения на залог в 50 млн рублей. Подана апелляционная жалоба", - сказал Добрынин. По мнению защиты, в ходе процесса был нарушен ряд статей УПК РФ, а ряд документов, представленных следователем, не изучен судом.
По мнению адвоката, доводы о том, что Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, "ничем не подтверждены и несостоятельны".
Сам Костыгин свою вину полностью отрицает и отказался от общения с журналистами после заседания суда об избрании в отношении него меры пресечения.
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 11 октября отправил совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина под домашний арест на два месяца. Суд счел такую меру пресечения необходимой, поскольку, по данным следствия, обвиняемый имеет гражданство другой страны и может "скрыться за границей".
Следователи считают, что Костыгин в марте 2016 года заключил договор со Сбербанком России об открытии кредитной линии. Согласно контракту, обвиняемый получил от финансового учреждения 1 млрд рублей. При этом, по информации пресс-службы СК РФ, он "не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт, а деньгами распорядился по своему усмотрению".