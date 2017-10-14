Грузовой поезд сбил человека в Воронежской области

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. СК проводит доследственную проверку по факту гибели жителя Воронежской области после наезда грузового поезда. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на Юго-Восточной железной дороге. Сегодня в 7:20 грузовым поездом был травмирован уроженец Воронежской области 1984 года рождения. Мужчина скончался на месте происшествия", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, мужчина появился перед проходящим грузовым поездом, из-за малого расстояния и высокой скорости не удалось предотвратить наезд.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, решается вопрос о возбуждении дела", - сообщила Марковская.