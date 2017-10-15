В театре Стаса Намина в Москве произошло возгорание на площади 400 кв. м

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Площадь пожара на складе реквизита в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина в Нескучном саду увеличилась до 400 кв. м.
"Площадь возгорания в подвале трехэтажного здания на Крымском валу, 9, строение 33 составляет 400 кв. м", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Со слов охраны, людей в здании быть не должно, сведений о пострадавших нет.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, в театре загорелись костюмы на складе реквизита.