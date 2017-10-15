Пожар в театре Стаса Намина в Москве потушен

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание костюмов на складе реквизита в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина в Нескучном саду.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
По данным главка, возгорание произошло в подвале складского помещения по адресу: Крымский вал, 9, строение 33 на площади 400 кв. м.