Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело после смерти младенца в больнице в Ленобласти

Происшествия
15 октября, 13:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

Проводится проверка

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти малолетнего ребенка в одной из больниц Ленинградской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

"Следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного мальчика по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок был госпитализирован в мае 2017 года в реанимационное отделение Всеволожской районной клинической больницы с тяжелым инфекционным поражением почки и развитием сепсиса. Ребенок скончался в день поступления.

Следователи изъяли медицинскую документацию из лечебного учреждения и назначили судебную экспертизу. Проводится проверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
2
Шарапова победила Соболенко и впервые с 2015 года выиграла турнир WTA
3
Полицейские под Воронежем застрелили медведя, который загрыз человека
4
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
Матвиенко считает, что всплеск русофобии в США закончится
7
Камельзон: Шарапова на турнире в Тяньцзине провела один из уникальных финалов в карьере
Темы дня
Новости партнеров
Реклама