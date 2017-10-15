СК возбудил дело после смерти младенца в больнице в Ленобласти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти малолетнего ребенка в одной из больниц Ленинградской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).
"Следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного мальчика по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок был госпитализирован в мае 2017 года в реанимационное отделение Всеволожской районной клинической больницы с тяжелым инфекционным поражением почки и развитием сепсиса. Ребенок скончался в день поступления.
Следователи изъяли медицинскую документацию из лечебного учреждения и назначили судебную экспертизу. Проводится проверка.