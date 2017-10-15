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Московская полиция задержала клиента парикмахерской, убившего мастера

Происшествия
15 октября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В деревне Губцево в Новой Москве недовольный клиент заколол парикмахера шампуром

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали недовольного клиента парикмахерской, который убил мастера на территории Новой Москвы, заколов его шампуром. Задержанный арестован.

"Сотрудниками полиции задержан 26-летний безработный житель Кировской области, подозреваемый в причинении ранений 24-летнему приезжему из одной из республик ближнего зарубежья, от которых последний скончался", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет об убийстве парикмахера, которого заколол шампуром недовольный клиент.

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что задержанный признал свою вину. "Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и дал изобличающие показания. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу. По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Ранее в интернете появилось видео, снятое в деревне Губцево в Новой Москве, на котором мужчина приближается к парикмахеру и наносит ему несколько проникающих ударов шампуром. По версии следствия, было нанесено не менее четырех ударов, от которых молодой человек скончался.

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