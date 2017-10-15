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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали три гостиницы и три торговых центра

Происшествия
15 октября, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о гостиницах "Космос", "Измайлово" и "Будапешт" и о торговых центрах "Авиапарк", "Водный" и "Атлантис"

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в трех гостиницах и трех торговых центрах в Москве, сейчас оттуда эвакуируют людей. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гостиницах "Космос", "Измайлово", "Будапешт", а также в торговых центрах "Авиапарк", "Водный" и "Атлантис". В настоящее время из зданий проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество эвакуированных.

По его словам, на месте работают полицейские и кинологи, которые проводят обследование помещений.

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