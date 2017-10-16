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Посетителей и персонал эвакуируют из торгового центра "Золотой Вавилон" в Москве

Происшествия
16 октября, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Причина эвакуации не уточняется

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек эвакуированы из торгового центра "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира в Москве. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"Из ТЦ "Вавилон" на Проспекте Мира, 211 проводится эвакуация персонала и посетителей. Всего эвакуированы около 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину эвакуации.

В воскресенье в Москве прошла очередная волна анонимных звонков об угрозах взрыва. В результате ложных сообщений были эвакуированы более 12 тыс. человек из примерно 20 объектов, ни одна из угроз не подтвердилась.

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