Посетителей и персонал эвакуируют из торгового центра "Золотой Вавилон" в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек эвакуированы из торгового центра "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира в Москве. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"Из ТЦ "Вавилон" на Проспекте Мира, 211 проводится эвакуация персонала и посетителей. Всего эвакуированы около 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину эвакуации.

В воскресенье в Москве прошла очередная волна анонимных звонков об угрозах взрыва. В результате ложных сообщений были эвакуированы более 12 тыс. человек из примерно 20 объектов, ни одна из угроз не подтвердилась.