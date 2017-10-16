В МЧС сообщили, что угрозы для жизни сотрудников горящей калийной шахты в Соликамске нет

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Угрозы жизни сотрудникам калийной шахты в Соликамске, где в понедельник произошел пожар, нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
"Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - сказал сотрудник пресс-службы.
Представитель МЧС отметил, что сообщение о возгорании в шахте по добыче калийной соли поступило утром в понедельник. "К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей", - подчеркнул он.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в настоящее время эвакуированы 238 человек, эвакуация еще 59 рабочих продолжается.