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В МЧС сообщили, что угрозы для жизни сотрудников горящей калийной шахты в Соликамске нет

Происшествия
16 октября, 12:12 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

К месту возгорания выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и работники электрических сетей

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Угрозы жизни сотрудникам калийной шахты в Соликамске, где в понедельник произошел пожар, нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - сказал сотрудник пресс-службы.

Представитель МЧС отметил, что сообщение о возгорании в шахте по добыче калийной соли поступило утром в понедельник. "К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей", - подчеркнул он.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в настоящее время эвакуированы 238 человек, эвакуация еще 59 рабочих продолжается.

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