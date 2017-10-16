В Казани после звонков о минировании возбудили более 200 уголовных дел

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили более 200 уголовных дел после многочисленных звонков о минировании зданий в Казани в сентябре и начале октября. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника управления МВД по Казани Валерий Саматошенков на совещании в городской мэрии.

''В Казани за три дня (16 сентября, 3 октября, 5 октября) из-за звонков о заложенных взрывных устройствах было эвакуировано в общей сложности более 89 тыс. человек. Было возбуждено более 200 уголовных дел по [статье] 207 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Для отработки поступавших сообщений было задействовано большое количество личного состава и спецтехники'', - цитирует Саматошенкова пресс-служба мэрии.

По словам начальника управления гражданской защиты Казани Фердинанда Тимурханова, ни по одному адресу в городе информация о минировании не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что 5 октября сотрудники трех министерств правительства Татарстана - культуры, сельского хозяйства и продовольствия, по делам молодежи и спорту - были эвакуированы из-за звонков о минировании. Также в этот день эвакуация прошла в семи школах Казани и нескольких торговых центрах города из-за поступивших туда звонков о заложенных взрывных устройствах.

Кроме того, 3 октября эвакуация прошла в аэропорту Казани, региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, отделении КПРФ, Государственном совете республики Татарстан, Минсельхозе региона. Как сообщала ТАСС заместитель председателя Госсовета республики Римма Ратникова, подобные эвакуации проходили во всех министерствах и ведомствах республики.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").