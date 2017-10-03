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В Татарстане эвакуированы здания Минтранса и отделения КПРФ после сообщений о минировании

Происшествия
3 октября, 15:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, октября. /ТАСС

В пресс-службе Минтранса сообщили, что сейчас сотрудники уже вернулись к работе

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КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Эвакуация прошла в зданиях Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, а также местного отделения КПРФ во вторник. Людей вывели после поступивших сообщений о заложенных в зданиях бомбах.

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"Нам поступил звонок о минировании. Все сотрудники министерства в течение пяти-семи минут были эвакуированы. Но звонок оказался ложным, теперь мы вернулись к работе", - рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

В пресс-службе татарстанского отделения КПРФ, в свою очередь, ТАСС сообщили, что в здании, где расположен офис организации, также прошла эвакуация после сообщения о минировании.

На данный момент ТАСС не располагает комментариями представителей правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее во вторник порядка 250 сотрудников Государственного совета республики Татарстан были эвакуированы из здания парламента. Во время заседания Общественной молодежной палаты в здании включились сирены, и по громкой связи была объявлена пожарная тревога. Всего на улицу вывели порядка 250 человек, к зданию подъехали сотрудники спецслужб, в том числе кинологи.

Также эвакуация была проведена в здании Минсельхоза региона. По словам представителей министерства, людей вывели на улицу после сообщения о минировании. Как сообщила ТАСС заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, подобные эвакуации проходят во всех министерствах и ведомствах республики.

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