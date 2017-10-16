Пожар на шахте в Пермском крае произошел в результате демонтажа оборудования

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Пожар на шахте в городе Соликамск Пермского края произошел в результате демонтажа оборудования. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора региона.

"По предварительной информации, в результате демонтажа оборудования произошло возгорание старых пластиковых труб на площади 30 кв. м. Министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун держит ситуацию на личном контроле, оперативно докладывает губернатору Максиму Решетникову о результатах принимаемых мер", - сообщили в администрации.

По данным регионального главка МЧС, 16 октября в 12:38 по местному времени (10:38 мск) поступило сообщение о возгорании в шахте по добыче калийной соли компании "Уралкалий" в городе Соликамске. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. На 14:35 местного времени (12:35 мск) эвакуация рабочих полностью завершена. Пострадавших нет.

Пожар возник на глубине 400 м на площади 30 кв. м. Всего под землей находились 297 человек. В настоящий момент в шахте останутся 10 шахтеров для обслуживания лифтов, на поверхности у входа в шахту сосредоточены дополнительно два отделения военного горно- спасательного отряда в количестве 12 человек.

В компании "Уралкалий" пояснили, что был задействован план ликвидации аварии. Производство работает в штатном режиме.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают около 11 тыс. сотрудников. Производственные мощности предприятия в 2017 году составляют 13,1 млн тонн с последующим увеличением до 14,4 млн тонн в течение нескольких лет.