Пожар уничтожил две сцены театра Стаса Намина

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пожар в Московском театре музыки и драмы под руководством Стаса Намина уничтожил две сцены театра. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель художественного руководителя театра Анна Исаева.

"Пожар в театре сильно повредил две сцены. По предварительным данным, как сказал дознаватель МЧС в ходе проверки, пожар произошел не из-за человеческого фактора, а из-за ветхой проводки 60-летней давности", - сказала она, добавив, что размер ущерба пока не установлен.

По словам Исаевой, огонь стал распространяться с технического склада, где находились осветительные приборы, звуковое оборудование и неиспользуемое техническое оборудование. "Пока мы не можем оценить ущерб от сгоревших декораций, которые частично подпорчены, но большая часть из них сохранилась. Самое важное, что пожар произошел не из-за человеческого фактора", - подчеркнула она.

"Спектакли, на которые ранее были проданы билеты, обязательно состоятся. Мы сейчас думаем, куда их перенести, ведем переговоры с театральными и другими площадками. От спектаклей мы отказываться не хотим. В ближайшее время вся необходимая информация появится на сайте театра", - отметила она.