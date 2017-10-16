Пожар уничтожил две сцены театра Стаса Намина

Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пожар в Московском театре музыки и драмы под руководством Стаса Намина уничтожил две сцены театра. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель художественного руководителя театра Анна Исаева.
"Пожар в театре сильно повредил две сцены. По предварительным данным, как сказал дознаватель МЧС в ходе проверки, пожар произошел не из-за человеческого фактора, а из-за ветхой проводки 60-летней давности", - сказала она, добавив, что размер ущерба пока не установлен.
По словам Исаевой, огонь стал распространяться с технического склада, где находились осветительные приборы, звуковое оборудование и неиспользуемое техническое оборудование. "Пока мы не можем оценить ущерб от сгоревших декораций, которые частично подпорчены, но большая часть из них сохранилась. Самое важное, что пожар произошел не из-за человеческого фактора", - подчеркнула она.
"Спектакли, на которые ранее были проданы билеты, обязательно состоятся. Мы сейчас думаем, куда их перенести, ведем переговоры с театральными и другими площадками. От спектаклей мы отказываться не хотим. В ближайшее время вся необходимая информация появится на сайте театра", - отметила она.