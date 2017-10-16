СМИ: в Ирландии без света осталось 100 тыс. домов

ДУБЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Житель города Уотерфорд погиб в результате шторма "Офелия", более 100 тыс. домов в южной и западной части страны осталось без света из-за повреждений линий электропередачи (ЛЭП). Об этом в понедельник сообщил национальный телеканал RTE.

Наиболее существенный урон ЛЭП отмечается в графствах Голуэй, Уотерфорд и Керри, сообщили в выпуске новостей RTE. Шторм "Офелия" движется с юга на север, порывы ветра достигают 130 км/ч. Международный аэропорт Дублина ранее объявил об отмене 130 рейсов. В столице прекращена работа городского транспорта, полиция призвала дублинцев отказаться от использования автомобилей и без особой нужды не выходить из дома.

Ранее в понедельник национальная метеослужба Ирландии распространила статус "красного" уровня опасности на всю территории страны. На сайте службы уточняется, что к середине дня штормовой фронт достигнет столицы, а к вечеру переместится на территорию Северной Ирландии. Метеорологи деклассифицировали атлантический ураган до посттропического шторма, однако предупреждают, что порывы ветра могут достигать 150 км/ч. "Существует риск повреждений строений и инфраструктуры, а в прибрежных районах - наводнений и паводков", - предупреждает метеослужба.

Все официальные учреждения, включая школы и университеты в понедельник закрыты по всей стране.