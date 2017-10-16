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Мосгорсуд продлил еще на три месяца срок ареста главы УСБ СК РФ Максименко

Происшествия
16 октября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Михаил Максименко обвиняется в получении крупной взятки

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, обвиняемому по делу о получении высокопоставленными сотрудниками СК крупной взятки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 января", - огласил решение судья. Ходатайства следствия о продлении ареста другим фигурантам дела о взятке - замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денису Никандрову и заместителю Максименко Александру Ламонову - Мосгорсуд рассмотрит 17 октября.

Трое высокопоставленных сотрудников СК были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

 

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