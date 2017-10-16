Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человек

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в Ирландии в результате шторма "Офелия". Об этом сообщил в понедельник национальный телеканал RTE.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперэри. Третий смертельный случай был зафиксирован в графстве Лаут. Жертвой оказался мужчина, на автомобиль, в котором он находился, также упало дерево.
Как ранее сообщал RTE, около 360 тыс. домов осталось без света в южной части страны из-за повреждений линий электропередачи.
Международный аэропорт Дублина ранее объявил об отмене 130 рейсов. В столице прекращена работа городского транспорта, полиция призвала дублинцев отказаться от использования автомобилей и без особой нужды не выходить из дома.
По сообщениям Национальной метеослужбы Ирландии, порывы ветра в зоне распространения штормового фронта достигают 200 км/ч. Метеорологи деклассифицировали атлантический ураган "Офелия" до пост-тропического шторма, однако предупреждают, что речь идет о наиболее значительном погодном катаклизме в Ирландии за последние 50 лет.