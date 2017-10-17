Площадь лесных пожаров в Приморье за сутки выросла на 17%

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Приморском крае за сутки увеличилась почти на 17%, превысив 2,9 тыс. гектаров, сообщает во вторник ГУ МЧС России по региону.

По данным краевой администрации на утро понедельника, в регионе горело почти 2,5 тыс. гектаров.

"17 октября в Приморском крае действует 21 природный пожар на общей площади более 2944 га, из них локализованы 11 на общей площади свыше 2300 га. За сутки ликвидированы четыре природных пожара на площади 52,5 га. Для тушения природных пожаров привлечено 162 человека и 32 единицы техники", - сообщает региональный главк МЧС.

В крае установилась сухая и ветреная погода, из-за чего в лесах возросла пожароопасность и появились новые возгорания. 12 октября в крае был введен особый противопожарный режим.