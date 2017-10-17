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Рослесхоз рекомендовал увеличить группировку сил для борьбы с лесными пожарами в Приморье

Происшествия
17 октября, 6:05 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, октября. /ТАСС

Агентство также порекомендовало властям региона ввести режим ЧС в лесах регионального уровня

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ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Рослесхоз рекомендовал Приморью ввести режим ЧС в лесах регионального уровня и нарастить группировку сил для борьбы с природными пожарами, сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

"В соответствии со сложившейся лесопожарной обстановкой оперативный штаб Рослесхоза рекомендует Приморскому краю ввести режим ЧС в лесах регионального уровня. Департаменту лесного хозяйства Приморского края поручено в максимально короткие сроки обеспечить наращивание сил и средств на тушение лесных пожаров в соответствии со сводным планом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приморье установлены средний и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В течение ближайших трех суток значительных осадков, которые могли бы способствовать снижению классов пожарной опасности, не ожидается.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, 17 октября в регионе действует 21 природный пожар на общей площади более 2,9 тыс. га, 11 из них локализованы на общей площади свыше 2,3 тыс. га. За сутки ликвидированы четыре природных пожара на площади 52,5 га. Для тушения природных пожаров привлечены 162 человека и 32 единицы техники.

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