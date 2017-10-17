Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сын погибшей на Мальте журналистки утверждает, что ее убили

Происшествия
17 октября, 15:59 UTC+3 РИМ РИМ 17, октября. /ТАСС

Дафна Каруана Галиция погибла в результате взрыва автомобиля

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Сын журналистки Дафны Каруаны Галиции, погибшей при взрыве автомобиля на Мальте, считает, что его мать убили. Его слова приводит во вторник агентство ANSA.

"Моя мать была убита, потому что она боролась с теми, кто нарушал принципы правового государства", - сказал Мэттью Галиция. По его мнению, он живет в "мафиозной стране", где человек "рискует быть взорванным, если отстаивает свои права и свободы".

По данным агентства ANSA, журналистка погибла в понедельник в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. Журналистка вела свой блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - громким делом об офшорных счетах. В свою очередь Еврокомиссия во вторник не исключила, что журналистку на Мальте могли убить, и призвала найти и наказать виновных.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, известных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. По данным организации WikiLeaks, публикацию "Панамских документов" финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мальта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
5
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
МВД Пермского края завело дело по факту ДТП с Олегом Газмановым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама