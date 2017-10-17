Сын погибшей на Мальте журналистки утверждает, что ее убили

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Сын журналистки Дафны Каруаны Галиции, погибшей при взрыве автомобиля на Мальте, считает, что его мать убили. Его слова приводит во вторник агентство ANSA.

"Моя мать была убита, потому что она боролась с теми, кто нарушал принципы правового государства", - сказал Мэттью Галиция. По его мнению, он живет в "мафиозной стране", где человек "рискует быть взорванным, если отстаивает свои права и свободы".

По данным агентства ANSA, журналистка погибла в понедельник в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. Журналистка вела свой блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - громким делом об офшорных счетах. В свою очередь Еврокомиссия во вторник не исключила, что журналистку на Мальте могли убить, и призвала найти и наказать виновных.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, известных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. По данным организации WikiLeaks, публикацию "Панамских документов" финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.