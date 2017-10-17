Адвокат: решение ЕСПЧ по жалобе Саида Амирова позволяет ставить вопрос о его освобождении

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Решение Страсбургского суда по жалобе экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, осужденного к пожизненному сроку, позволяет ставить вопрос об освобождении экс-мэра. Об этом ТАСС сообщил адвокат Амирова Владимир Постанюк.

"В своем решении ЕСПЧ признал жалобу в части, касающейся условий содержания под стражей (в СИЗО - прим. ТАСС) и качества медицинского обслуживания, приемлемыми. Суд усмотрел нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав и основных свобод (о том, что никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию) из-за низкого качества медицинского обслуживания в СИЗО и ненадлежащих условий содержания заявителя в исправительной колонии", - сообщил адвокат.

Говоря о ранее распространенном сообщении Минюста относительно жалобы Амирова, он заметил, что ведомство лишь озвучило свою позицию в суде. ЕСПЧ указал, что нарушение ст. 3 не связано с качеством медицинской помощи в колонии.

После нескольких покушений на его жизнь Саид Амиров является инвалидом-колясочником. "Человек с такими заболеваниями не может содержаться в местах лишения свободы в тех условиях, которые создаются там. Речь идет не о плохих условиях содержания в части тех нормативов, которые надо соблюдать, а о том, что они просто ему не подходят по состоянию здоровья", - подчеркнул адвокат. По его словам, Амирова после признания нарушения ЕСПЧ должны перевести в больницу, а после выздоровления необходимо решать вопрос об освобождении.

"Мы собираемся обращаться в Верховный суд России, поскольку решение ЕСПЧ говорит о том, что надлежащих условий для того, чтобы он отбывал наказание, создать невозможно", - сообщил адвокат. Он не исключил и другой возможности - обратиться в суд районного звена для решения вопроса о применении постановления правительства, позволяющего освобождать из мест заключения ввиду тяжкого заболевания.

63-летний Саид Амиров на основании двух приговоров Северо-Кавказского окружного военного суда по обвинению в подготовке теракта, посягательству на жизнь следователя СК и других преступлениях был осужден к пожизненному заключению, которое отбывает в колонии в Оренбургской области. Амиров был арестован 2 июня 2013 года. С 1991 года по 1998 год он был вице-премьером правительства Дагестана, в феврале 1998 года он впервые в истории Дагестана был избран главой администрации Махачкалы.