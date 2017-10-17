Суд оштрафовал участника акции в поддержку Навального в Ярославле

Oxxxymiron, Кобзон и Церетели поручились за СеребренниковаПроисшествия 17 октября, 19:36
Серебренников просит суд разрешить доснять фильм о Цое и закончить балет "Нуреев"Происшествия 17 октября, 19:33
Визиты президентов Хорватии в Россию. ДосьеБиографии и справки 17 октября, 19:30
Памфилова рассказала, что в юности мечтала стать журналистомПолитика 17 октября, 19:15
История продажи Аляски США. ДосьеБиографии и справки 17 октября, 19:10
Кабардино-Балкария начала экспортировать зерно кукурузы в КазахстанСеверный Кавказ 17 октября, 19:01
Дуров заявил, что организация "Агора" будет защищать интересы Telegram в судеОбщество 17 октября, 18:58
Касаткина победила Павлюченкову и вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 17 октября, 18:55
Украина и Польша анонсировали совместный документ об обучении на языках нацменьшинствМеждународная панорама 17 октября, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля во вторник оштрафовал Семена Осипова за участие в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального 7 октября. Об этом ТАСС сообщила помощник председателя суда Анна Мочинова.
"Судом вынесено постановление о привлечении Осипова Семена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ", - рассказала собеседница агентства.
Ранее к административной ответственности за участие в несанкционированной акции 7 октября были привлечены четыре человека - помощник депутата Ярославской облдумы Кирилл Шевцов получил 40 часов обязательных работ, бывший координатор ярославского штаба Навального Александр Диунов - 80 часов обязательных работ, на 10 тысяч рублей были оштрафованы Кирилл Карпов и Мария Давыдова. Активисты Александр Баикин и Владимир Мордвинцев были оправданы.