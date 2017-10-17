Суд оштрафовал участника акции в поддержку Навального в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля во вторник оштрафовал Семена Осипова за участие в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального 7 октября. Об этом ТАСС сообщила помощник председателя суда Анна Мочинова.

"Судом вынесено постановление о привлечении Осипова Семена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ", - рассказала собеседница агентства.

Ранее к административной ответственности за участие в несанкционированной акции 7 октября были привлечены четыре человека - помощник депутата Ярославской облдумы Кирилл Шевцов получил 40 часов обязательных работ, бывший координатор ярославского штаба Навального Александр Диунов - 80 часов обязательных работ, на 10 тысяч рублей были оштрафованы Кирилл Карпов и Мария Давыдова. Активисты Александр Баикин и Владимир Мордвинцев были оправданы.