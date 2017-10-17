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Задержан экс-замглавы администрации губернатора Самарской области

Происшествия
17 октября, 20:17 UTC+3 САМАРА САМАРА 17, октября. /ТАСС

Денис Подсеваткин задержан в рамках расследования дела, возбужденного в сентябре по статье "Мошенничество" против директора Приволжского центра общественного мониторинга Николая Явкина

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САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Денис Подсеваткин задержан в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили во вторник в управлении ФСБ РФ по Самарской области.

"Подсеваткин задержан на основании материалов УФСБ РФ по Самарской области в рамках расследуемого уголовного дела. В среду в суде в Самаре планируется рассмотрение ходатайства следствия о его аресте", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснили в региональном УФСБ, Подсеваткин, ранее возглавлявший в администрации самарского губернатора департамент мониторинга общественного мнения, задержан в рамках расследования дела, возбужденного в сентябре по статье "Мошенничество" УК РФ в отношении директора Приволжского центра общественного мониторинга Николая Явкина. По версии следствия, ранее между Приволжским центром общественного мониторинга и департаментом управления делами губернатора и правительства Самарской области в интересах департамента мониторинга общественного мнения был заключен госконтракт, предусматривавший проведение социологических опросов 45 тысяч жителей Самарской области. Как считает следствие, Явкин в период с 30 апреля по 7 июля 2015 года в рамках исполнения госконтракта предоставил в департамент мониторинга "заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о количестве опрошенных лиц".

После этого на счет Приволжского центра общественного мониторинга были перечислены 10 млн рублей бюджетных средств, из которых 9,5 млн рублей Явкин, по версии следствия, незаконно обратил в свою пользу, чем был нанесен ущерб бюджету Самарской области в особо крупном размере. По вынесенному 20 сентября решению суда Явкин был заключен под стражу до 18 ноября включительно.

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